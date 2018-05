Deel dit artikel:











Arjen Robben verandert in Johan Cruijff Arjen Robben (Foto: Koen van Weel/ANP)

Arjen Robben verandert voor het goede doel in Johan Cruijff. Hij is op 29 mei anderhalf uur lang een levend standbeeld op het Waagplein in Alkmaar, waarvoor hij getransformeerd wordt tot Cruijff.

Dat gebeurt tijdens de benefietshow 'Nederland staat op tegen kanker', waarbij geld wordt geworven voor KWF Kankerbestrijding. Meer BN'ers Naast de voetballer uit Bedum zijn er meerdere bekende Nederlanders die meewerken. Zo transformeert misdaadverslaggever Peter R. de Vries tot Antoni van Leeuwenhoek en kruipt presentatrice Anita Witzier in het lichaam van koningin Wilhelmina. De benefietshow is live te zien op tv. Caroline Tensen presenteert het programma, dat op NPO 1 wordt uitgezonden.