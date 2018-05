Boete geëist voor slapende chauffeur die oma en kleinkinderen aanreed

Een boete van zeshonderd euro, maar dan voorwaardelijk. Dat eiste het Openbaar Ministerie tegen een 72-jarige automobilist uit Wagenborgen voor het veroorzaken van een ernstig ongeval.

De bejaarde man viel achter het stuur in slaap en reed een 82-jarige oma op de fiets en haar vijf (klein)kinderen die met haar meeliepen aan. Alleen de oma raakte ernstig gewond.

Wakker door de klap

Het had veel erger kunnen aflopen. Eén kleinkind was nog maar een baby en lag in de buggy toen het 'onbestuurde' voertuig op het kind afkwam.

De man achter het stuur was een buurtgenoot. Hij ging even boodschappen doen. Hij werd wakker door de klap, zei hij tegen de rechters.

Slaapproblemen

Het ongeval gebeurde op 8 april 2017 op de Hoogte in Wagenborgen. De man kampte in die periode met ernstige slaapproblemen. Hij sliep hooguit drie tot vier uur per nacht.

Om die reden reed zijn vrouw altijd, zei de man tegen de agenten. Behalve die ochtend, de man voelde zich toen fit genoeg.

'Ik rij toch niet meer'

De oma liep beenbreuken op. Ze is sindsdien minder mobiel en afhankelijk van hulp. De vrouw vroeg een schadevergoeding van tienduizend euro. De officier van justitie stelde dit bedrag bij tot drieduizend euro.

Naast de voorwaardelijke boete eiste ze een rijontzegging van een half jaar. 'Maakt mij niet uit, ik stap toch niet meer in de auto', zei de man.

De rechtbank doet op 1 juni uitspraak.

