Laatste dag voor aardappelcampagne Avebe

Aardappelzetmeelconcern Avebe beeïndigt de campagne. De laatste aardappelen worden vrijdag afgeleverd op de locatie in Gasselternijveen.

De campagne duurde langer dan normaal, omdat er een nieuwe productielijn werd getest voor aardappeleiwit. Volgens Avebe is de test geslaagd.

Zetmeelgehalte

Het eiwit kan worden gebruikt voor plantaardige kaas, vleesvervangers en snoep. Het zetmeelgehalte van de aardappelen lag volgens Avebe rond de twintig procent. Dat is vergelijkbaar met het gemiddelde van de voorgaande jaren.

Lastige start door de regen

Over de campagne zelf meldt Avebe dat die goed is verlopen na een lastige start door de vele regen in het najaar.

Lees ook:

- Goed jaar voor aardappelconcern Avebe