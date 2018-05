Harrie Houwerzijl koninklijk onderscheiden

Oud-raadslid en wethouder Harrie Houwerzijl (72) uit Delfzijl is Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze koninklijke onderscheiding zaterdagavond uit handen van burgemeester Gerard Beukema bij zijn afscheid van het bestuur van de roeivereniging Neptunes.

Van 1992 tot 2017 is Houwerzijl bestuurslid en penningmeester geweest. Daarmee was hij een belangrijke schakel in de organisatie van de bekende jaarlijkse Pinksterfeesten.

Marketing en voetbal

Van 2000 tot 2006 was Houwerzijl wethouder in de gemeente Delfzijl. Van 2014 tot 2018 was hij raadslid, onder meer namens de VVD. Ook was de markante Delfzijlster jarenlang actief voor de Handelsvereniging Delfzijl en voorzitter van voetbalvereniging Neptunia.

Vorig jaar nam Houwerzijl al afscheid van de organisatie van de Pinksterfeesten. Lees hier het interview daarover terug.

