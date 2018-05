Fietswrakken bij station Winschoten moeten weg

Het station van Winschoten moet aantrekkelijker worden. Daarom wil de gemeente een einde maken aan fout geparkeerde (brom)fietsen of achtergelaten fietswrakken.

De gemeente Oldambt gaat vanaf 22 mei flyers uitdelen aan reizigers om hier aandacht voor te vragen.

Nodig



Er is aanleiding om deze actie te beginnen, vertelt wethouder Laura Broekhuizen. 'Het is geen gezicht als hier heel oude fietsen staan, dat vinden mensen niet prettig. Daarom doen we deze actie.'

De gemeente wil dat (brom)fietsen keurig binnen de rekken worden geplaatst. Mocht het zijn dat de rijwielen buiten de rekken staan, dan gaat de gemeente ze verwijderen. Fietsen kunnen dan, tegen betaling, worden opgehaald bij de buitendienst aan de Grintweg.

Fietswrakken krijgen een label. Mocht de fiets na twee weken nog op het station staan, dan wordt die door de gemeente afgevoerd.

Flyers



Wethouder Broekhuizen gaat samen met de stationsmanager en een NS-vertegenwoordiger flyeren. De actie start op dinsdagochtend 22 mei om 07:15 uur.