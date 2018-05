Hotel Spoorzicht gaat een jaar dicht om versterkt te worden

Hotel Spoorzicht in Loppersum gaat vanaf april volgend jaar één jaar dicht. Dat is nodig omdat het gebouw versterkt moet worden.

Dat maakte eigenaar Cees de Vries vrijdagmiddag bekend. Er is een akkoord bereikt met de NAM, over de versterking. De eigenaar investeert miljoenen, maar ook de NAM betaalt mee. De financiering is nog niet volledig rond.

'Ik heb mazzel dat ik in het epicentrum van het gebied zit, een rijksmonument heb en werkgelegenheid bied. Als ik ergens in de klei had gezeten, had ik nu nog geen akkoord gehad', zegt De Vries.

Meer kamers

Spoorzicht bestaat uit zes delen. Vier delen worden versterkt, de keuken en een zaal met hotelblok worden gesloopt. Daarvoor in de plaats komt nieuwbouw. Na de versterkingsoperatie telt het hotel 45 kamers, in plaats van de huidige 32.

Personeel

De dertig personeelsleden van Spoorzicht zijn aangesloten bij MF horeca en moeten tijdens de sluiting van een jaar ergens anders werken. Als het hotel weer open gaat, kunnen ze opnieuw solliciteren. Naar verwachting kan het grootste deel terugkomen. Het aantal arbeidsplaatsen wordt uitgebreid naar veertig tot vijftig man personeel.

Uit 1887

Het markante gebouw in het hart van Loppersum stamt uit 1887. Het is ontworpen door architect Oeds de Leeuw Wieland.

