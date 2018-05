Lopend Vuur: Wat een onzin, die extra vrije dag met Pinksteren

In het voorjaar hebben we in ons land diverse extra vrije dagen: Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. En in sommige gevallen ook Koningsdag en Bevrijdingsdag.

Die extra vrije dagen zijn een gegeven en inmiddels een traditie. Maar waarom zijn we vrij op Pinkstermaandag. Weten we bijvoorbeeld nog waar Pinksteren voor staat? *

Een vrije dag is natuurlijk fijn, maar is het ook niet onzinnig als we niet eens weten waarom? En zou je niet liever op een andere dag vrij zijn?

* Pinksteren: Pinksteren is altijd tien dagen na Hemelvaart. We herdenken de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke Kerk.