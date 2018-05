Niet ingecheckt naar eindexamen? 50 euro boete (update)

'Niets geen begrip, niets geen klantvriendelijkheid.' Marjan Naaijer uit Zuidhorn is boos op vervoerder Arriva. Die slingerde haar zoon op de bon. De zeventienjarige jongen was onderweg naar zijn eindexamen Engels in Grijpskerk.

Zoon Marijn van Huizen stapt donderdagmorgen in de trein zonder in te checken. Het pasje is gescheurd in de wasmachine en doet het niet meer. 'Hij bleek in de jeans te zitten die ik die dag had gewassen', vertelt zijn moeder op Facebook.

'Een trein later had niet gekund'

Ondanks dat de pas niet werkt, besluit Marijn in de trein te stappen om het eindexamen te halen. 'Een trein later had niet gekund', zegt Naaijer. 'En ik was aan het werk en kon hem dus niet brengen.'

Meteen bij binnenkomst laat hij het kapotte pasje zien aan twee controleurs in de trein en legt uit dat hij eindexamen moet doen, zegt zijn moeder.

Geen 2,24, maar 52,24

De controleurs hebben weinig begrip voor de situatie. Marijn moet maar uitstappen en zijn examen missen, of een boete betalen. Hij kiest voor dat laatste. En dus kost het ritje van vijf minuten deze keer geen 2,24 euro, maar 52,24.

Moeder Marjan is boos dat Arriva zich niet wat coulanter opstelt is in deze situatie. 'Zo vlak voor het examen bracht dit nog meer stress met zich mee!'

Reactie Arriva

Arriva zegt de boosheid van de moeder te begrijpen. Toch kan het bedrijf niet anders: 'Elke reiziger dient in het bezit te zijn van een geldig vervoerbewijs. Is een reiziger dat niet, dan is de steward verplicht een boete uit te schrijven. Helaas kunnen wij niet met twee maten meten.'

De vervoerder wijst Marijn en zijn moeder erop dat ze bezwaar mogen maken tegen de boete. Arriva hoopt dat het incident niet te veel invloed heeft gehad op het maken van het examen.