Padt en Hateboer geselecteerd voor oefenduels met Slowakije en Italië

FC Groningen-doelman Sergio Padt en Atalanta Bergamo-verdediger Hans Hateboer uit Beerta zijn opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de oefenwedstrijden met Slowakije en Italië.

Padt ontbrak bij de vorige wedstrijden van het Nederlands elftal. Toen zat voormalig FC-keeper Marco Bizot (AZ) bij de selectie, maar hij is nu afgevallen. Ook PSV-doelman Jeroen Zoet uit Veendam is door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de selectie van 25 spelers.

Hateboer maakte bij de vorige serie oefenduels zijn debuut in Oranje. Hij stond in de basis in de met 1-0 verloren wedstrijd tegen Engeland. Padt zat al enkele keren bij de selectie, maar wacht nog op zijn debuut.

Wanneer wordt er gespeeld?

De wedstrijd tegen Slowakije wordt op 31 mei gespeeld, het duel tegen Italië is op 4 juni.

Bacuna bij Jong Oranje

Juninho Bacuna van FC Groningen, die eerder deze week meetrainde met het Nederlands elftal, sluit aan bij de selectie van Jong Oranje.

