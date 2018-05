Topvrouw Treant heeft 'letterlijk buikpijn' en geeft uitleg over sluiting afdelingen Refaja

Bestuursvoorzitter Carla van de Wiel van Treant Zorggroep geeft op 18 juni tekst en uitleg aan de gemeenteraad van Stadskanaal over het besluit om de afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde in het Refaja ziekenhuis te sluiten. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt.

Van de Wiel kan haar borst natmaken: zowel het gemeentebestuur als partijen in de gemeenteraad van Stadskanaal hebben teleurgesteld en soms zelfs fel gereageerd op het voorgenomen besluit van Treant.

'Letterlijk buikpijn'

Van de Wiel zelf zegt op de website van Treant dat ze 'letterlijk buikpijn' heeft van het besluit. 'De afgelopen weken waren de moeilijkste uit mijn Treant-bestaan.'

Rol Van de Wiel

Het college van Stadskanaal liet meteen na het bekendmaken van het besluit weten 'ernstig teleurgesteld' te zijn. VVD-leider Hans Klopstra hekelde de rol van Van de Wiel, die vorig jaar nog de belofte had gedaan om de kraamafdeling open te houden

Ook andere partijen in de gemeenteraad vinden sluiting van de afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde onacceptabel en zijn bang dat de zorg voor inwoners in het geding komt. Zo kunnen er straks geen kinderen meer in het Refaja geboren worden, moet bij complicaties bij bevallingen worden uitgeweken naar verder weg gelegen ziekenhuizen en zou er geen acute zorg meer zijn voor kinderen.

Voorbode

Partijen vrezen verder dat met het sluiten van beide afdelingen kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid verdwijnt uit Stadskanaal en dat dit de voorbode is van het vertrek van meer specialismen uit het Refaja. Zowel het college als de gemeenteraad vinden dat Stadskanaal een volwaardig ziekenhuis moet behouden.

Lees ook:

- Zorgen rondom ontwikkelingen Refaja Ziekenhuis

- Treant en Zilveren Kruis lijnrecht tegenover elkaar om besluit Refaja

- Huisartsen maken zich 'ernstig zorgen' over verdwijnen verloskunde uit Refaja

- Hoe haal je een kinderarts naar Zuidoost-Groningen?

- 'We hebben Treant gevraagd het besluit uit te stellen'