Gemeenten willen 20 miljoen voor jeugdzorg van Den Haag

Alle Groninger gemeenten gaan samen met de Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) een brandbrief opstellen. De gemeenten willen gecompenseerd worden voor de forse tekorten die zijn ontstaan in de jeugdzorg. Het doel van de brief: een bijdrage van minimaal twintig miljoen euro van het Rijk krijgen.

Eind deze maand komen zij bij elkaar om hierover te praten.

'Hele hoop geld'



De twintig Groninger gemeenten komen gezamenlijk zo'n 23,5 miljoen euro tekort. Johan Hamster is bestuurder van de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten en namens alle bestuurders in onze provincie verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdzorg. Hij is de kartrekker van de brandbrief.

Hamster: 'Dit gaat over een hele hoop geld. Wij willen de zorg goed regelen en wij voeren het goed uit. Maar er is te weinig geld. Daarom vragen wij Den Haag: geef alsjeblieft genoeg middelen om de zorg te betalen die ook geleverd is.'

Groei aan jongeren



Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Doordat ze dichter op de inwoners zitten, worden problemen eerder gesignaleerd. 'Het aantal jongeren dat hulp nodig heeft neemt toe', zegt Hamster. 'Het gemiddeld aantal hulpbehoevende jongeren per maand was in 2016 13.700. In 2017 was dat 15.400.'

Brandbrief



Eind deze maand, op 31 mei, komen alle Groninger gemeenten bijeen om over de brandbrief te praten. Dat doen zij tijdens de algemene ledenveradering van de VGG. Daarbij wordt ook gesproken over de tekorten op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de sociale werkvoorzieningen. Daarvoor willen de gemeenten wellicht ook een compensatie zien.

De uitkomst van dat gesprek wordt op 27 juni besproken tijdens de ledenvergadering van de Vereniging Nederlanse Gemeenten. Daarna kan de brief richting Den Haag.

