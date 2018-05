Groningen Airport Eelde maakt winst 'dankzij aandeelhouders'

Groningen Airport Eelde heeft in 2017 voor het eerst sinds tijden weer winst gemaakt. Het is niet bekend om hoeveel geld het gaat. Het vliegveld presenteert binnenkort zijn jaarverslag.

'De winst is te danken aan een heel goede samenwerking met onze aandeelhouders, de regionale overheden', zegt directeur Marco van de Kreeke van Groningen Airport Eelde vrijdag bij BNR Nieuwsradio.

Dankzij aandeelhouders

'Die overheden realiseren zich dat een luchthaven een belangrijke maatschappelijke impact heeft en dat het een toegevoegde waarde is voor het Noorden om bereikbaar te zijn. Zij zijn bereid om bepaalde kosten die je als overheidsinvesteringen zou kunnen zien, te betalen.' Als voorbeelden van die kosten noemt Van de Kreeke de brandweer en security.

De directeur van vliegveld Eelde zegt dit ook 'niet meer dan normaal' te vinden, 'omdat internationaal gezien overheden bijna altijd dit soort kosten voor hun rekening nemen'.

Verdubbeling passagiers

Van de Kreeke zei verder dat Eelde de komende jaren streeft naar een verdubbeling van het aantal passagiers naar 500.000 per jaar. De luchthaven zou dan een bijdrage kunnen leveren aan de ontlasting van Schiphol. Tot voor kort was het noordelijke vliegveld nauwelijks in beeld bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar 'de wal begint het schip te keren', denkt Van de Kreeke.

Hij kijkt vol verwachting uit naar de nieuwe Luchtvaartnota van het ministerie, een 'langetermijnvisie waarin het Nederlandse luchtvaartbeleid voor de jaren 2020 tot 2040 wordt omschreven'. 'In de gesprekken daarover willen wij aan tafel zitten. We hebben het aanbod gekregen om in gesprek te gaan over de rol die Groningen Airport Eelde daarin kan spelen. Ook in Den Haag en op Schiphol ontstaat belangstelling voor andere oplossingen.'

Lees ook:

- Aandeelhouders Eelde 'not amused' over gehalveerde bijdrage Stad

- Definitief: Stad investeert zes miljoen euro in luchthaven Eelde