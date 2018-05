Dit weekend in Groningen: alles in het teken van Pinksteren

Dit weekend is er in Groningen weer voldoende te doen en te beleven. Onder meer een pinksterfeest, ambachtelijk eten, de Dag van het Park, planten kijken en multiculinair genieten.

1) Vlaggetjesdag Zoutkamp

Tijdens Pinksteren wordt ook dit jaar weer het visserijfeest in Zoutkamp gevierd, al sinds de 16e eeuw een traditie. Op en rond het dorpsplein is er kermis en in de cafés en in de binnenhaven klinkt livemuziek. Ook zijn er allerlei demonstraties, markten, wedstrijden en 'visserijspelletjes'. Het is overigens een van de weinige keren per jaar dat vrijwel de hele Zoutkamper vloot 'binnen' ligt.

2) Streekmarkt Verhildersum

Het is dit weekend weer de derde zaterdag van de maand, en dus tijd voor een nieuwe Streekmarkt op landgoed Verhildersum. Een twintigtal standhouders zullen er van 10.00 tot 16.00 uur hun producten tentoonstellen: van boerenkaas tot gerookte makreel en van ambachtelijk brood tot pure chocola. Je kunt er niet alleen proeven, maar krijgt er indien gewenst ook de nodige achtergrondinformatie bij.

3) Pinkster Planten Markt

Als je van bloemen houdt, dan is de Pinkster Planten Markt wellicht iets voor jou. Deze vindt plaats van 19 tot en met 21 mei bij Tuingoed Foltz in Meeden. Van Dahlia's tot rode boerenkool en helgele snijbiet: je kunt er te kust en te keur. Ook wordt er dagelijks om 14.00 een rondleiding gegeven door diverse tuinen, en is er voor de geïnteresseerde een heuse bloemenroute gecreëerd.

4) Dag van het Park

Zondag 20 mei is het de Dag van het Park in Winschoten. Daar staat het Stadspark in het teken van diverse activiteiten, zoals demonstraties, workshops, dansoptredens en nog veel meer. Potje Beach Soccer? Dat kan. Dammen? Ook mogelijk. Schminken? Geen probleem. Op deze manier presenteren verschillende verenigingen uit de gemeente Oldambt zich aan het publiek.

5) Multiculinair Foodfestival

Van 19 tot en met 21 mei kunt u genieten van culinair spektakel tijdens het Multiculinair Food Festival in Groningen, dat plaatsvindt op het Bernoulliplein. Er zijn openluchtrestaurants, er is livemuziek, er zijn workshops én een springkussen ontbreekt natuurlijk ook niet. De keuken zal bestaan uit onder meer Surinaams, Grieks, Indisch, Amerikaans en Armeens.

Een fijn weekend toegewenst!