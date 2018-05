Ingo Bos moet schaatstalenten klaarstomen voor het echte werk

Ingo Bos wordt trainer van het Regionaal Talentcentrum Noord van de KNSB.

De Groningse oud-schaatser is de opvolger van Remmelt Eldering. Hij coachte onder anderen Esmee Visser. Zij won dit jaar Olympisch goud op de vijf kilometer.

Potentie

Bos gaat bij het Talentcentrum de centrale trainingen verzorgen van zowel de allround- als sprintploeg. Hij ziet veel potentie bij zijn schaatsers en hoopt ze in eerste instantie klaar te stomen voor Worldcupwedstrijden.

Bos was eerder in dienst bij de Groningen schaatskoepel iSkate. Daar was hij trainer van de shortrackafdeling en de junioren sprintploeg.

