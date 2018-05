Deel dit artikel:











PvdD pleit voor systeem om overstekende reeën aan te kondigen (Foto: Flickr/Tattooed Hippy (Creative Commons))

De provincie moet beter zijn best doen om het aantal aanrijding met reeën te voorkomen. Dat vindt de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten. Jaarlijks worden volgens de PvdD honderden reeën aangereden. 'We vinden dat de provincie zich te weinig inspant.'

De partij wil dat er speciale 'wildwaarschuwingsinstallaties' komen bij wegen waar veel aanrijdingen met reeën gebeuren. Het gaat met name om de N361 tussen het Lauwersmeer en Lauwersoog. 'Spectaculaire daling' Bij het Overijsselse Dalfsen staan wildsluizen met infraroodsensoren en waarschuwingslichten voor automobilisten. Daar nam het aantal aanrijdingen af met 'een spectaculaire 95 procent', meldt de partij. Behalve een dergelijk systeem langs de Lauwersmeerweg, moet er volgens de PvdD

meer geld komen om ook bij andere wegen 'de best beschikbare technieken toe te passen'. Verder vindt de partij dat er meer duidelijkheid moet komen over de verantwoordelijkheid bij een aanrijding. 'Politie, provincie en faunabeheerders speken elkaar tegen over wie de verantwoordelijkheid draagt voor het afhandelen van meldingen.' De PvdD pleit voor een centraal meldpunt voor aanrijdingen met groot wild. Een app zou een oplossing zijn. Lees ook: - Staatsbosbeheer waarschuwt voor hitsige reeën

