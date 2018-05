Deel dit artikel:











Man (59) overlijdt tijdens werkzaamheden met shovel (Foto: 112Groningen.nl)

De man die vrijdagmiddag om het leven is gekomen bij een ongeluk met een shovel in Middelstum, is een 59-jarige inwoner van Baflo.

Het ongeluk gebeurde aan de Boerdamsterweg. Onderzoek Het onderzoek naar de oorzaak van het noodlottige ongeval wordt verricht door de Inspectie SZW van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.