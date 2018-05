Vrijgesproken Cafer G. gaat tonnen claimen bij de Staat

Nu Cafer G. definitief is vrijgesproken van de moord op Michael de Vrieze, gaat hij een schadeclaim eisen bij de staat. 'Dan moet je denken aan een bedrag van tonnen en niet aan enkele duizenden euro's', zegt zijn advocaat Jacques Taekema.

Het Openbaar Ministerie (OM) ging aanvankelijk in cassatie bij de Hoge Raad, maar maakte vrijdag bekend deze procedure te staken. Het OM schat de kans op succes te klein.

Bij een cassatie wordt de zaak niet opnieuw inhoudelijk beoordeeld, maar bekijkt de Hoge Raad alleen of de juiste juridische procedures gevolgd zijn.

Moord zonder lijk

Cafer G. werd aanvankelijk veroordeeld tot tien jaar cel voor de moord op De Vrieze, maar in hoger beroep vrijgesproken. Het lichaam van De Vrieze is nooit gevonden, waardoor de zaak uit 2010 als 'moord zonder lijk' bekend werd. G. woonde samen met De Vrieze in een huis in de stad Groningen.

'Ik had wel verwacht dat het een goede afloop zou hebben, maar niet dat het op deze manier zou gaan', zegt advocaat Taekema. 'Het OM had er ook voor kunnen kiezen het door te laten gaan, maar dan waren ze misschien niet ontvankelijk verklaard.'

'Vanaf het begin ontkend'

'Er is heel weinig bewijs tegen mijn cliënt, die vanaf het begin heeft ontkend betrokken te zijn bij de verdwijning van zijn huisgenoot. En daar is hij ook altijd bij gebleven.'

Volgens Taekema wordt het nog 'een hele rekensom' om de hoogte van de schadeclaim te bepalen. G. werd aangehouden in Rusland, waar hij drie maanden vastzat. 'Onder erbarmelijke omstandigheden. Dat was allemaal geen pretje voor hem.'

Eigen bedrijf kwijtgeraakt

G. had een eigen eigen bedrijf in Turkije, dat hij kwijtraakte in de nasleep van zijn aanhouding. Nadat hij vanuit Rusland was uitgeleverd, zat G. in Nederland vervolgens meer dan duizend dagen vast.

Als iemand onterecht heeft vastgezeten, staat daar een standaard vergoeding voor. In dit geval bij elkaar opgeteld ongeveer 150.000 euro, al wil Taekema dat niet hardop zeggen: 'Anders houdt het OM mij daaraan.'

'Maar er zijn heel veel elementen die om een aanmerkelijk hogere vergoeding schreeuwen. Ik ga nu eerst een rekensom maken en naar mijn cliënt sturen, zodat hij ernaar kan kijken. Als hij dat redelijk vindt, is het aan de rechter om te kijken wat die ervan vindt.'

'Over een half jaar meer duidelijkheid'

Volgens Taekema hoeft het 'niet heel lang te duren'. 'Het is een vrij standaard procedure, het staat gewoon in de wet hoe dat moet worden aangevraagd. Ik denk dat er over een half jaar meer duidelijkheid is.'

