Automobilist schrikt zich hoedje van politietraining op de weg

'Ik dacht eerst dat de auto gestolen was, zo raar gedroeg die agent zich.' Johan rijdt woensdag over de ringweg bij Stad als het rijgedrag van een politiewagen hem opvalt.

De auto voegt snel in, daarna weer uit. Even verderop, op de weg richting Winsum, haalt hij Johans auto in en kan nog net voor een tegemoetkomende auto weer invoegen. Daarna haalt de wagen over een doorgetrokken streep opnieuw in.

Johan heeft het vastgelegd op zijn dashcam en meldt zich bij RTV Noord. 'Het gaat maar net goed. Die mensen bij de inhaalactie moeten zich ook rot geschrokken zijn. Bij ons was het rijbewijs ingetrokken.'

Wat is er aan de hand?

Die vraag stellen we aan politiewoordvoerder Robert-Jan Valkema. We laten hem de beelden zien en geven het kenteken van de auto door.

'We begrijpen dat dit vragen oproept', reageert hij. 'Het gaat hier om een wagen van de collega's van de rijvaardigheidstraining. Die trainen niet alleen op een oefenterrein, maar ook op de openbare weg.'

'Dit moeten we doen om de rijvaardigheid op peil te houden, zowel bij bestaande als nieuwe collega's. Dit soort trainingen gebeurt vaker, we kunnen dat niet aankondigen. Er is een instructeur aanwezig en risico's worden altijd afgewogen. Dat is onderdeel van de training.'

Mogen jullie dit ook?

Valkema: 'Ja, want als politie mogen we meer op de weg dan burgers. Daarvoor hoeven we ook niet per se de zwaailampen en sirene aan te hebben. Agenten zijn er ook op getraind om snel naar een incident te kunnen rijden, maar dat moeten we wel op peil houden. Daarom zijn deze trainingen er ook.'

Toch ziet dit er wel erg gevaarlijk uit....

'Wij hebben de beelden ook goed bekeken, maar het gaat ook goed. Soms is het nodig dat een collega op een dergelijke manier moet manoeuvreren, afhankelijk van de urgentie. Dat er een schrikeffect is bij de weggebruiker snappen we, maar we kijken wel altijd of het verantwoord is.'

De politie verwijst ook naar een uitlegvideo van de politie over dit onderwerp.



