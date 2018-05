Lauwersoog uitvalbasis voor windmolen-bouwers op zee

Een mooie opdracht voor ondernemer Jelle Bos in Lauwersoog. Zijn bedrijven worden ingezet voor de bouw van twee grote Duitse windparken boven Borkum. Bos kreeg de opdracht van Boskalis. Dat bedrijf is betrokken bij de aanleg van de windparken Hohe See en Albatros. Het gaat in totaal om 87 windmolens die geplaatst worden op volle zee.

Uitvalsbasis

Het balletje ging rollen toen een oud-medewerker van Bos bij Boskalis een balletje opgooide. Hij vroeg zich af of Lauwersoog geen goede uitvalbasis zou zijn voor het personeel dat de parken bouwt, in plaats van bijvoorbeeld de Duitse Wilhelmshaven of de Eemshaven.

'Lauwersoog, da's toch een eiland?'

Daar werd niet meteen enthousiast op gereageerd door de mensen daar: 'Joh, Lauwersoog, da's toch een eiland?', zeiden ze daar, blikt Bos terug. 'Maar dat misverstand is snel uit de wereld geholpen. Nu hebben ze een locatie die gunstig ligt ten opzichte van de geplande windparken.'

'Handling' van personeel en goederen

De Holding van Jelle Bos (horeca, rederij, evenementenbureau, camping, berging, vrachtvervoer) gaat zorgen voor de 'handling' van personeel en goederen.

Bos: 'We halen de mensen op van het vliegveld, zorgen voor de catering, we brengen ze naar hun werkplek en halen ze weer op'. Voor die klus komen drie schepen in de haven te liggen die drie keer in de week uitvaren. Per week gaat het om 60 werknemers. Maar ook als er met spoed spullen naar de parken in aanbouw gebracht moeten worden, wordt Bos ingezet.

Extra chalets

HIj zorgt bovendien voor de huisvesting van de windmolen-bouwers. Hij gaat daarvoor 14 tot 17 extra chalets plaatsen op zijn park. De klus gaat in september van start. Het gaat om twee perioden van een half jaar.

