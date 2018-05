Lars Veldwijk mag transfervrij zoeken naar nieuwe club

FC Groningen-speler Lars Veldwijk mag transfervrij op zoek naar een andere club. Dat maakte technisch manager Ron Jans vrijdagmiddag bekend tijdens de presentatie van Danny Buijs, de nieuwe trainer van FC Groningen, en zijn assistent Hennie Spijkerman.

Veldwijk was in februari teruggezet naar FC Groningen onder de 23 jaar. Hij kwam in opspraak omdat hij niet zou willen invallen tegen ADO Den Haag. Coach Ernest Faber noemde Veldwijks houding 'respectloos en ontoelaatbaar'.

De spits zelf ontkende de situatie op sociale media. 'Ik ben altijd en elke minuut bereid te spelen voor FC Groningen indien de trainer een beroep op mij doet', schreef hij in de avond na de wedstrijd.

