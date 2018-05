Dit moet je weten over de presentatie van het nieuwe trainersduo van de FC

Danny Buijs, de nieuwe trainer van FC Groningen, werd vrijdagmiddag samen met zijn assistent Hennie Spijkerman gepresenteerd. Lees hier de belangrijkste uitspraken tijdens deze presentatie.

'Ik kan absoluut niet tegen mijn verlies', zegt Buijs. 'Toen ik bij de Kozakken Boys kwam, waren ze middenmoot in de topklasse. Ze behoorden niet tot de top van het amateurvoetbal. Maar dat is geen reden om je er op voorhand erbij neer te leggen, dat je kansloos bent tegen de topclubs. Zo sta ik er ook in bij FC Groningen.' Bekijk het filmpje hieronder:



'Het geeft een ongelofelijk lekker gevoel, als je zoveel warmte voelt van de mensen en zoveel vertrouwen krijgt. (...) Voor mij is de stap van de top van amateurs naar een club als FC Groningen al uniek. Daar moet je al heel dankbaar voor zijn. Daarnaast speelt mijn verleden bij FC Groningen mee. Ik heb hier een geweldige tijd gehad als voetballer', zegt Buijs in gesprek met verslaggever Henk Elderman. Bekijk het volledige interview hieronder:



Lees ook:

- Lars Veldwijk mag transfervrij zoeken naar nieuwe club

- Supportersvereniging FC Groningen: 'Buijs past heel goed bij de club'

- Danny Buijs: 'Ik ben trots en blij'