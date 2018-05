De seksclub verdwijnt, de sekswerker niet

De een na de andere legale seksclub in Oost Groningen legt het loodje. Gemeenten zijn ze liever kwijt dan rijk, want 'rode lampen passen niet in het dorpsgezicht'. Maar de sekswerker en de bezoekers verdwijnen niet. Zij duiken het illegale circuit in. En dat is zorgelijk, zegt de GGD.

Dinsdagmiddag in seksclub Chantall in Klein Ulsda. De voorgevel doet troosteloos aan. Op de parkeerplaats staat een grote bolide met Duits kenteken. 'Klanten zijn vaak directeuren van grote bedrijven', glimlacht eigenaresse Natasha (ze wil liever niet met achternaam worden genoemd). 'Die hebben een dikke portemonnee.'

Nieuwe eigenaar

De eigenaresse zit in haar club aan de bar en nipt aan haar wijntje. Sinds kort is ze de nieuwe exploitant van de tent. 'Eigenlijk droomde ik van heel andere beroepen, maar dit kwam op mijn pad.'

Haar man Jacob verhuurde het pand de voorbije jaren aan verschillende exploitanten. Maar de meesten waren na vijf jaar weer vertrokken. Aan zijn vrouw de schone taak om de verloederde club nieuw elan te geven.

Nieuwe klanten

'Het imago is gekelderd en ik wil dat weer oppoetsen', zegt Natasha trots, van oorsprong van Russische komaf. 'We zijn aan het verbouwen en willen nieuwe klanten aantrekken.'

Klein Ulsda genereerde landelijke bekendheid met de seksclubs die het dorpje rijk was. Onder andere een van de seksclubs van het imperium van Jan Bik was gevestigd in het plaatsje.

Seksclubs sluiten

In Oost-Groningen zijn veel seksclubs de afgelopen jaren gesloten vanwege uiteenlopende redenen. In het verleden hadden voormalige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde vijf van dit soort clubs. Inmiddels is Klein Ulsda de laatste die is overgebleven.

In naburige gemeente Oldambt zijn nog drie seksclubs te vinden, eerder sloten er twee. Het is een neerwaartse trend ziet ook André van Dorst van de Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven (VER).

'Oorzaken zijn gemeenten die van die clubs af willen. Met zo min mogelijk vergunningen willen ze bijvoorbeeld mensenhandel een halt toeroepen, maar alles verdwijnt naar de illegaliteit.'

Drugs en belastingontduiking

Van Dorst hekelt de manier waarop gemeenten tegen deze clubs aankijken. 'Alsof niemand belasting betaalt en het wemelt van de drugs. Dat was vroeger misschien zo, maar niet meer van deze tijd.'

GGD is bezorgd

De GGD heeft intussen meer moeite om sekswerkers te bereiken, nu de legale clubs verdwijnen. 'We zien dat sekswerkers steeds vaker gebruik maken van bijvoorbeeld hotels of gaan thuiswerken en daardoor onder de radar blijven', zegt Fokke Postma van de GGD

Twee keer per jaar bezoekt de GGD seksclubs om sekswerkers te onderzoeken op soa's, maar ook te bevragen naar de risico's. 'Eigenaren van clubs vinden dat belangrijk en ook de vrouwen zien het belang in.'

Illegale circuit

De gemeente Westerwolde besloot onlangs nog om het aantal vergunningen terug te brengen van twee naar één. 'Jammer', zegt Natasha van de club in Klein Ulsda. 'De gemeente wil controle uitoefenen, maar werkt het illegale circuit in de hand.'

Ook gemeente Oldambt streeft naar het terugdringen van vergunningen en hanteert een uitsterf constructie. 'Dit soort werkgelegenheid heeft niet onze prioriteit', zegt wethouder Laura Broekhuizen-Smit van de gemeente Oldambt.

Wanneer seksclubs verdwijnen gaat de gemeente de vergunning niet verlengen. 'Een voorbeeld is Nieuw-Beerta met een beschermd dorpsaanzicht. Dan passen die rode lampen niet helemaal in het plaatje dat we voor ogen hebben.'

Intussen droomt Natasha in Klein Ulsda van uitbreiding van haar seksclub Chantall. 'De binnenkant zijn we nu aan het opknappen en we hopen op nieuw publiek. Over een jaar ziet het er hier vast heel anders uit.'