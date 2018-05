'Wees voorzichtig met schieten, we weten wat de gevolgen kunnen zijn'

Heftige beelden van de politie die donderdagavond een waarschuwingsschot loste in het centrum van Delfzijl, toen een verdachte er vandoor dreigde te gaan. Mocht dat wel? Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Waarschuwingsschot

Verslaggever Peter Steinfort gaf duiding in de studio, en ook tafelgast en advocaat Niek Heidanus deed zijn zegje. 'We kennen hier de precieze details niet, maar het is zorgelijk dat er te snel naar een wapen wordt getrokken.'

2) Hoedje schrikken

De politie die kriskras door het reguliere verkeer raast, en dat notabene in het kader van een oefening? Dat kan niet, zegt Heidanus. 'Het moet niet ten koste gaan van de veiligheid van onze medeburgers.'

4) Golfen voor Ruben

Iets simpels als het oppakken van een drinkbeker ging vorig jaar nog makkelijk voor Ruben van der Laan, maar nu niet meer. Hij heeft de zeldzame Noorzeeziekte. Ronald was bij een geldinzamelingsactie ten behoeve van Rubens herstel.



5) Afwassen?

Verscheidene jonge vrouwen in onze provincie hebben gereageerd op een advertentie voor afwasser. Eén van de dames vertrouwde het niet, en de reactie die ze toen kreeg was niet mals. Iets met blind zijn en een kakkerlak...

6) Examenstress

Wat doe je als je net een examen achter de rug hebt? Juist: je neemt een lesje tai chi, kijkt relaxed vanaf een strandstoel naar de zee of neemt een maskertje. Althans, dat doen ze op de plek waar verslaggever Ronald Niemeijer vanmiddag was.

Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist,