Korpsbeheerder over politiecapaciteit: 'We hebben momenteel niets te klagen'

Het kabinet trekt de komende vier jaar ruim 260 miljoen euro uit voor het versterken van de Nederlandse politie. Dat bedrag is goed voor ruim 1100 extra arbeidsplaatsen.

Voor Noord-Nederland zou dit betekenen dat er 83 agenten bij komen. Maar is dat voldoende om de veiligheid de komende jaren te kunnen garanderen?

'Niets te klagen'

'Dat is altijd weer een interessante vraag. Als je kijkt naar de politiesterkte in het Noorden dan is er altijd werk voor meer', zegt regioburgemeester Peter den Oudsten van de politie Noord-Nederland. 'Maar we hebben in Noord-Nederland op dit moment niets te klagen. Dat is mijn opvatting.'

Als je kijkt naar de criminaliteitscijfers in het Noorden, dan zie je over het algemeen dat het gevoel van veiligheid hoog is, stelt Den Oudsten. 'We kunnen natuurlijk aan de bel trekken wat we willen, maar we zien dat de cijfers in andere delen van het land veel hoger liggen dan hier. In dat licht acht ik het niet realistisch dat we er meer mensen bij krijgen.'

Hoe inzetten?

'De bedoeling is dat we nu eerst aan het kabinet aangeven op welke manier we de extra agenten willen inzetten. Dus gaat het naar recherche of bijvoorbeeld naar gebiedsgebonden politiezorg', vervolgt Den Oudsten. 'Daar is korpschef Gery Veldhuis nu druk mee bezig, maar het kabinet heeft de kaders voor de invulling van de extra miljoenen nog niet eens aangegeven.'

Ook capaciteit voor vervolging

Volgens Peter den Oudsten moeten we ons bovendien niet alleen blind staren op de politie, maar is voldoende capaciteit bij het Openbaar Ministerie net zo belangrijk. 'Willen we de georganiseerde misdaad op een effectieve manier bestrijden, dan moeten we ook criminelen voor de rechter kunnen brengen. Niet alleen oppakken, maar ook kunnen vervolgen. En daar is mankracht voor nodig.'

Waterbedeffect

Want vrij van georganiseerde misdaad zijn we in Noord-Nederland niet. Den Oudsten: 'Er is sprake van een soort waterbedeffect. Als er in Zuid-Nederland harder gedrukt wordt op de georganiseerde criminaliteit, dan heb je de kans dat het in het Noorden extra terugkomt. Neem bijvoorbeeld de wietkwekerijen en de productie van amfetamine. Dat wordt heel goed in de gaten gehouden.'

Maar een echte overloop van de georganiseerde misdaad is volgens de korpsbeheerder nog niet significant zichtbaar. 'We hebben altijd een zorg voor de toekomst. Dat is een vinger aan de pols en ik volg die waarschuwing', besluit Den Oudsten.

Lees ook:

- Politie en burgemeesters in Noorden strijden voor behoud 300 agenten

- Justitie Noord-Nederland wil meer geld om criminelen te raken in de portemonnee