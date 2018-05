Vermeende verduisteraar vrijgesproken van diefstal 12.000 euro

Een 70-jarige man uit Musselkanaal is vrijdag door de rechtbank vrijgesproken van het verduisteren van een bedrag van 12.000 euro. In 2015 was hij de mantelzorger van een oudere vrouw, die hij regelmatig bedragen zou hebben ontfutseld. De rechter vond echter dat er sprake was van te weinig bewijs.

De man en de vrouw woonden beide in hetzelfde verzorgingstehuis in Coevorden kennen. De vrouw moest op een dag voor een onderzoek naar het ziekenhuis en hij bood aan om haar te brengen. Sindsdien trad hij op als haar mantelverzorger. De man pinde contante geldbedragen voor haar. Volgens hem mocht hij op haar kosten tanken, hetgeen hij ook wel eens deed. Het ging in dat laatste geval altijd om kleine bedragen.

Argwaan na overlijden van vrouw

Na het overlijden van de vrouw, kreeg de zoon argwaan nadat hij een week na haar heengaan een bankafschrift ontving. Daarop zag hij dat er op de dag dat zijn moeder stierf, er een bedrag van bijna 1000 euro van haar rekening was gehaald.

Na enig spitwerk ontdekte hij dat er in totaal bijna 12.000 in ongeveer een half jaar tijd van haar rekening was gehaald.

Duizenden euro's van rekening getrokken

Het viel op dat vooral in de maand juli duizenden euro's van de rekening werden getrokken. De man kon dat niet goed verklaren. Volgens hem leende de vrouw haar pas ook uit aan anderen om dingen te kopen.

Dat ging er niet in bij de officier van justitie. 'U vertelde eerder dat de vrouw ontzettend wantrouwig was naar anderen. Dus dat lijkt me niet geloofwaardig.'

Geld was bedoeld voor begrafenis

Opmerkelijk vond ze ook dat er bijna 1000 euro op de dag van haar overlijden van de rekening was gehaald. De man gaf ronduit toe dat hij daar verantwoordelijk was. 'Het geld was bedoeld voor de begrafenis.'

Aangezien de vrouw op het moment van die transactie niet meer leefde, had hij dat eigenlijk niet meer mogen doen, wist hij. Voor de rest heeft hij altijd gehandeld naar de wens van de vrouw, hield hij vol.

OM eiste taakstraf

Ook wees de officier van officier van justitie op twee bedragen die de man had gepind. Dat ontkende hij eerst, maar op bewakingscamera's bij de pinautomaat was hij te zien geweest. De officier achtte de man zijn verhaal niet geloofwaardig en eiste een taakstraf van 80 uur voorwaardelijk.

Ze hield daarbij rekening met de gezondheidstoestand van de man. Hij vertelde namelijk tijdens de zitting dat hij kampt met kanker die door zijn hele lichaam was uitgezaaid. Behandeling was niet meer mogelijk.

Vrijspraak

De rechter concludeerde uiteindelijk dat het onvoldoende duidelijk was of de man de 12.000 euro had weggenomen, met vrijspraak als gevolg. De officier van justitie gaat mogelijk nog in hoger beroep.