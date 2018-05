Deel dit artikel:











Straatrovers hadden het gemunt op dronken stappers in Stad (Foto: Archief/RTV Noord)

Voor diefstal en mishandeling tijdens het nachtleven in Groningen is een 24-jarige man uit Amsterdam veroordeeld tot negen maanden cel. Zijn 22-jarige maat uit Groningen kreeg zes maanden opgelegd. Hiervan is de helft voorwaardelijk.

Geschreven door Marjan Buring

De mannen beroofden vanaf september tot eind oktober in Groningen mensen van hun pinpassen. De rechters vonden het kwalijk dat de mannen het vooral gemunt hadden op slachtoffers die flink hadden gedronken. Pincode afkijken De mannen maakten contact met hun dronken slachtoffers. Als er moest worden gepind, dan keken de 'nieuwe vrienden' de pincode af. Daarna werd het geld met bankpas afgepakt. Dit ging niet altijd zonder geweld. De slachtoffers ontdekten later dat er meer geld was gepind. Taxi Ook een man in een taxi pinde tijdens het uitstappen. De 22-jarige Groninger zat op dat moment toevallig ook in de taxi. Hij stapte met de andere man uit en ontfutselde de bankpas. Van die rekening werd 700 euro gehaald. Door de camera-registratie in de taxi kwam de Stadjer letterlijk in beeld. Mishandeling binnen gevangenismuren De Amsterdammer kreeg een hogere straf. Hij mishandelde binnen de gevangenismuren een medegedetineerde. De man is vaker voor dergelijke feiten veroordeeld. De straf van de Stadjer was deels voorwaardelijk, omdat hij zich moet laten behandelen. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden elf en twaalf maanden cel. De rechters achtten minder feiten bewezen en kwamen zodoende tot een lagere straf.