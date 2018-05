OM eist cel voor messentrekker (17) in Grootegast

Een 17-jarige jongen uit Grootegast hangt voor poging doodslag een celstraf van zes maanden boven het hoofd. De officier van justitie eiste dat hiervan 4,5 maanden voorwaardelijk moeten zijn.

De jongen kreeg op 19 november in zijn woonplaats ruzie met een 22-jarige plaatsgenoot en een 26-jarige inwoner van Sebaldeburen. De 17-jarige viel daarbij aan met een mes. De twee slachtoffers werden met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Behandeling

De jongen stak in elk geval één van hen met het mes in de buik. Naast de celstraf eiste de officier een intensieve begeleiding voor de duur van een half jaar en dat de jongen drie maanden lang elektronisch toezicht (een enkelbandje) krijgt.

Enkelbandje

Dat enkelbandje kreeg de jongen in december al om, toen hij voorlopig vrij werd gelaten. Die voorwaarde is in feite al afgerond. In die periode is de jongen ook al begonnen met de intensieve begeleiding. Hij heeft nog één maand te gaan.

De rechtbank doet 1 juni uitspraak.