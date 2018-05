Deel dit artikel:











Brand in schuur in Onstwedde (Foto: Marc Dol / 112Groningen.nl)

Vrijdagavond was een brand in een schuur aan de Ter Maars in Onstwedde. De schuur stond naast een boerderij en het vuur dreigde over te slaan.

De brandweer rukte met meerdere auto's uit, en kon voorkomen dat het vuur oversloeg. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Er zijn geen gewonden gevallen.