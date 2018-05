Buijs en Visser mogen nu officieel aan de slag in het betaald voetbal

Elf voetbaltrainers hebben bij de KNVB de opleiding UEFA Pro met succes afgerond, waaronder de nieuwe trainer van FC Groningen: Danny Buijs. Hij mag nu officieel in het betaalde voetbal aan de slag als hoofdcoach.

Vrijdagmiddag werd Buijs nog samen met assistent-trainer Hennie Spijkerman gepresenteerd als het nieuwe trainersduo van de FC.

Mischa Visser

Een andere trainer die zijn diploma heeft behaald is Mischa Visser. Hij was in het verleden werkzaam als hoofdcoach bij Be Quick 1887. De afgelopen jaren liep hij in het kader van zijn opleiding mee bij FC Groningen. Visser stond in maart nog aan de leiding van het eerste elftal van de FC tijdens een oefenduel tegen amateurclub Groen Geel.

Begeleiding

De coaches kregen begeleiding van Wiljan Vloet en Frans de Kat. In het afgelopen cursusjaar stonden er ook meerdere, prominente sprekers voor de groep, onder wie Ronald Koeman, Louis van Gaal, Leo Beenhakker en Toon Gerbrands.

Alle geslaagde coaches, waaronder Buijs en Visser, ontvangen hun diploma rond het duel om de Johan Cruijff Schaal op 4 augustus.

