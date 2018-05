Deel dit artikel:











Bewoner ademt rook in bij woningbrand (Foto: De Vries Media)

De brandweer is vrijdagavond opgeroepen voor een woningbrand aan de Trekweg in Zandeweer. Een van de bewoners heeft rook ingeademd en werd nagekeken in een ambulance.

Omdat het in eerste instantie nog onduidelijk was of er zich nog personen in de woning bevonden, kwam de brandweer met meerdere voertuigen ter plaatse. Inmiddels is iedereen uit de woning en is de brandweer begonnen met blussen. De brand woedde in de woonkamer van het huis. De bewoners lagen al te slapen en zijn gewekt door hun rookmelder. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend.