Herboren Aldel heeft weer vertrouwen in de toekomst

Aluminiumsmelter Aldel in Delfzijl wil voor het einde van dit jaar weer volledig in productie zijn. Om dat mogelijk te maken zoekt het bedrijf naar personeel. Zaterdagochtend namen zo'n zestig potentiële medewerkers een kijkje op de open dag.

Momenteel werken er bijna tweehonderd mensen bij Aldel. Maar het bedrijf heeft nu ook nog zestig vacatures openstaan in de electrolysehal, de gieterij en de technische dienst.

Zware tijden

Het contrast is immens met een aantal jaren geleden, toen het bedrijf na een faillissement stil kwam te liggen.

'Ik realiseer me dat we zware tijden hebben meegemaakt', zegt directeur Karsten Pronk van Aldel. 'Een deel van de mensen die er toen waren, is er nu weer. Maar we kunnen stellen dat het ergens goed voor is geweest, want het bedrijf staat er nog en heeft een toekomst.'

Dertig miljoen euro

Om die toekomst te garanderen, steekt eigenaar York Capital dit jaar meer dan dertig miljoen euro in Aldel. Momenteel zijn zeventig ovens operationeel. Eind dit jaar moeten alle 304 ovens in bedrijf zijn.

Maar zonder personeel haalt York Capital geen rendement uit die investeringen. Daarom is Aldel volop aan het werven. 'We gaan ervan uit dat we straks tenminste de helft van de vacatures kunnen invullen', zegt Pronk. 'De rest zullen we dan kort na de zomer invullen.'

Goede kansen

De volledige wederopstanding van Aldel komt daarmee weer een stapje dichterbij. 'Ik ben blij dat we met de nieuwe investeerder kunnen bouwen aan Aldel 2.0 en dat de markt ons ook weer goede kansen biedt.'

