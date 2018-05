Deel dit artikel:











Voormalige basisschool Bareveld wordt 'echtscheidingshuis' (Foto: Petra Mulder/RTV Noord) (Foto: Petra Mulder/RTV Noord)

Een oude school ombouwen tot huurwoningen voor mensen die in scheiding liggen. Dat is het idee van Pieter Bouwman uit Bareveld. Een gat in de markt, want hij heeft al vijf aanvragen.

Scheidingen 'In mijn omgeving heb ik veel mensen zien scheiden. Dat gebeurt helaas steeds vaker en die mensen hebben onderdak nodig', vertelt Bouwman aan presentator Ronald Niemeijer van Expeditie Grunnen. 'Volgens de statistieken scheidt één op de drie mensen, maar ik denk dat het wel één op twee is.' Hobby Bouwman werkt als brandweerman bij de gemeente Oldambt, maar in zijn vrije tijd is hij aan het klussen. 'Dit is mijn hobby en ik doe graag iets voor een ander', zegt hij terwijl hij de klaslokalen van de oude christelijke basisschool De Bareveld onder handen neemt. 'Mensen die dit komen huren zitten niet vast aan een termijn en alles is gemeubileerd.' Gebouw heeft een ziel 'Ik ontmoette de zoon van de laatste directeur van deze school', gaat Bouwman verder. 'Hij was hier altijd te vinden en vindt het geweldig dat we hier nu iets mee doen. De hele buurt is het daarmee eens. Dit gebouw heeft een ziel.' Eerste mensen Over een half jaar denkt Bouwman het gebouw af te hebben. 'Dan bloeien de bloemen en wonen de eerste mensen hier.'