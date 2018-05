Deel dit artikel:











Vijf generaties op een rij in Stadskanaal (Foto: Petra Mulder / Expeditie Grunnen)

Een bijzondere gebeurtenis zaterdagmiddag in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. Vijf generaties met de achternaam Lubben kwamen samen. De 99-jarige Beka Lubben ontmoette haar achter-achter-kleindochter die zaterdagochtend geboren is.

Kraamvisite Het team van Expeditie Grunnen werd uitgenodigd op kraamvisite door de opa van de pasgeboren baby, Lukas Lubben. 'Zo bijzonder als jullie hierbij kunnen zijn', schreef hij via Facebook. Bijna honderd jaar Presentator Ronald Niemeijer ging naast Beka Lubben zitten. 'Bijzonder dat u dit mee mag maken hè?' Mevrouw Lubben knikt. 'Ja heel bijzonder. Ik ben bijna honderd jaar.' De familie ging speciaal voor de foto nog op een rijtje zitten, van oud naar jong. Een uniek moment. Lees ook: - Topvrouw Treant heeft 'letterlijk buikpijn' en geeft uitleg over sluiting afdelingen Refaja

