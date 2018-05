Expeditie Grunnen: Volle kracht over de gracht

Groot feest in Delfzijl tijdens de Pinksterfeesten. Expeditie Grunnen bracht een bezoek aan het evenement 'Volle kracht over de gracht'. En de deelnemers kwamen niet zonder nat pak de kant op.

Tijdens dit Pinksterweekend was Kees Ottens druk bezig met verhuizen in Hoogezand. Hij kon niet meer in zijn andere flat blijven wonen, omdat daar geen lift was.



Ook in Expeditie Grunnen:

- Paardentrailer vast onder de brug in Groningen

- Motorrijles

- Zomermarkt in Hoogezand

- Voormalige bassischool Bareveld wordt 'echtscheidingshuis'

- Vijf generaties op een rij in Stadskanaal

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

