Ongeïnspireerd Jong FC Groningen deelt de punten met DOVO

FC Groningen onder 23 heeft de voorlaatste competitiewedstrijd van het seizoen met 1-1 gelijkgespeeld tegen DOVO. In een futloze wedstrijd vielen beide doelpunten in de eerste helft. Groningen-trainer Alfons Arts vond het een verloren middag in Veenendaal.

Nachtkaars

'Ik voelde het al aangekomen op training deze week', verklaart Arts. 'Het was te gemakkelijk, te lacherig. Waar we al voor vreesden is nu aan de hand namelijk dat het seizoen uitgaat als een nachtkaars. Ik vind dat je tot de laatste speeldag alles moet geven, misschien ben ik daar heel kritisch in maar dit zijn jongens in opleiding.

'De motivatie moet uit hun zelf komen tot de laatste seconde van het seizoen aan toe. In die missie zijn we duidelijk niet geslaagd. We hadden als doelstelling uit de laatste twee wedstrijden zes punten te halen. Dat kunnen we nu vergeten en dat hebben we volledig aan onszelf te wijten.'

Niets op het spel

Voor beide ploegen stond er zaterdagmiddag qua ranglijst niets meer op het spel omdat de ploegen in de middenmoot staan. Dit was ook aan het spel van DOVO te zien en zo kregen de opgekomen toeschouwers een wedstrijd voorgeschoteld met weinig initiatief en kansen.

DOVO kwam na een kwartier spelen op voorsprong. Na balverlies van Gerald Postma schakelde de thuisploeg razendsnel om en schoot Joey Godee, via het been van Groningen-speler Marijn Ploem, de bal achter doelman Jan Hoekstra.

Goal Sefer

De gelijkmaker van de gasten viel in de 25e minuut. Een goede aanval over de rechterkant resulteerde in een voorzet van Michael Breij en werd afgewerkt door Antonio Sefer. Deze 1-1 was tevens de ruststand.

Na de pauze bakten beide ploegen er weinig meer van. De enige aardige kans namens Jong FC Groningen kwam op naam van Tim Freriks, maar doelman Koen Hagelstein wist zijn inzet te pareren.

Zevende

De ploeg van coach Alfons Arts staat op de zevende plaats in de derde divisie met 55 punten uit 33 wedstrijden. Op de laatste speeldag kan alleen nummer zes Jong Volendam nog ingehaald worden.

Het verschil tussen beide ploegen is één punt in het voordeel van de Volendammers. Jong FC Groningen sluit het seizoen af op zaterdag 26 mei met de thuiswedstrijd tegen laagvlieger ONS Sneek.

