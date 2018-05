FC Groningen laat het oog vallen op doelman Jaimy Schaap

Jaimy Schaap geniet interesse van eredivisieclub FC Groningen. De 23-jarige doelman speelt sinds 2016 voor tweededivisionist IJsselmeervogels uit Spakenburg, in Utrecht. Schaap heeft daar nog een contract tot de zomer van 2021.

Dat weet RTV Utrecht. 'Ik weet nog van niks', zegt Schaap tegenover RTV Utrecht. FC Groningen trainer Danny Buijs verklaart tegen de Utrechtse omroep dat Schaap zo goed als zeker naar Groningen verkast.

'Zolang er nog niks bevestigd is, zeg ik niks', zegt Schaap. 'Ik kan er echt nog niets over zeggen. Volgende week misschien wel de laatste voor De Vogels.'

Schaap speelde eerder in de jeugd van FC Utrecht en later voor onder meer VVA'71 en DOVO. In 2015 vertrok hij naar FC Dordrecht, waar hij een half jaar later zijn contract liet ontbinden.

