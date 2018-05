In een woning aan de Sperwerhof in Ter Apel heeft zaterdagnacht brand gewoed.

Toen de brandweer arriveerde, stond het huis vol rook. De bewoners waren veilig buiten. Zeker drie personen hadden rook ingeademd en zijn gecontroleerd in een ambulance.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend.