Auto gaat in vlammen op in Winschoten (Foto: Huisman Media)

Een auto is zaterdagnacht in vlammen opgegaan aan de Zaanstraat in Winschoten.

De melding kwam om kwart over drie binnen bij de brandweer. De brandende auto stond buiten, vlakbij garageboxen. Eén van deze boxen zou beschadigd zijn geraakt door het vuur. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand.