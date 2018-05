Dierenactivisten opgepakt tijdens Kallemooifeest

Bij het Kallemooifeest op Schiermonnikoog zijn zaterdagavond vijf dierenactivisten opgepakt.

Tijdens dit feest wordt een haan drie dagen lang opgesloten in een mand op een achttien meter hoge mast. De dierenactivisten probeerden te voorkomen dat de mast met de haan omhoog zou gaan. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

Extra bewaakt

Volgens de krant sprongen de activisten over dranghekken heen, maar wist een 'grote macht ordebewaarders' de groep te omsingelen. Het publiek zou vervolgens hebben gezongen: 'Het Pinksterfeest gaat nooit verloren'. De haan wordt nu 's nachts extra bewaakt.

Klap tegen zijn slaap

Comité Dierennoodhulp zegt in een verklaring dat zeven dierenactivisten hebben geprobeerd zich vast te ketenen aan de mast. 'Dit is helaas niet gelukt. Zes werden tegengehouden en opgepakt en zijn afgevoerd in een politiebusje en door de politie van het eiland afgezet. Een zevende kreeg een klap tegen zijn slaap, waardoor hij kort buiten bewustzijn was. Ook kreeg hij een trap tegen zijn been, maar hij wist aan de vrijwillige buurtbrigade te ontkomen. De dierenactivisten hebben laten weten dat zij door zullen gaan tot het bittere eind met hun strijd, totdat deze onnodige dierenmishandeling voor vermaak ophoudt', zo staat in de verklaring.

Volgens de politie is er geen melding binnengekomen van een activist die gewond zou zijn geraakt en is alles ordelijk verlopen.

Aangifte

Er is al jaren discussie over het Kallemooifeest. Begin deze maand deden dierenorganisaties aangifte tegen de organisatie van het feest. Ze wilden zo een eind maken aan de traditie om een haan drie dagen lang op grote hoogte op te sluiten in een mand.

