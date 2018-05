Fleur Gräper wil de kar trekken voor D66 bij Statenverkiezingen

De eerste mogelijke lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar is bekend: Fleur Gräper wil de kar trekken voor D66.

'Ik heb ruim drie jaar gedeputeerde mogen zijn en ik heb gemerkt dat er ongelofelijk veel te doen is. Ik heb ook ongelofelijk veel plezier in het werk dat ik doe en ik zou dat graag voortzetten', verklaart Gräper haar kandidaatstelling. Ze zegt het bovendien belangrijk te vinden dat 'een progressieve partij als D66' vertegenwoordigd is in onze provinciale politiek.

Interne concurrentie?

Gräper maakt haar wens om de kar te trekken nu al bekend, omdat er bij D66 een lijsttrekkersverkiezing is. 'Ik ben nu kandidaat en de leden moeten daar nog 'ja' tegen zeggen', legt ze uit. 'Daarna volgt ook nog de kandidaatstelling voor de lijst zelf en dat kost tijd.'

Gräper heeft nog niets gehoord over interne concurrentie, dus ze gaat ervan uit dat die meevalt.