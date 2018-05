Boeren op Schier staan koeien af in ruil voor zuivelfabriek

Zeven boeren op Schiermonnikoog leveren ruim eenderde van hun melkvee in. Maar ze krijgen er ook iets voor terug.

Er wordt geprobeerd om de ganzen van hun akkers te krijgen en de boeren mogen aan de gang met een zuivelboerderij op Schier.

Eigen oplossing

Veehouder Ludie van der Bijl had liever geen koeien ingeleverd. 'Maar in 2013 hebben we een pakket maatregelen opgelegd gekregen van de provincie omdat we teveel stikstof produceren. Met die maatregelen waren we niet blij en dus hebben we gevraagd of we zelf een oplossing mochten bedenken en die kans hebben we gekregen.'

Melkprijs moet omhoog

'35 procent minder koeien betekent ook 35 procent minder inkomsten en met een zuivelboerderij op het eiland proberen we dat te compenseren', zegt Van der Bijl. 'Maar de melkprijs moet wel omhoog. En dit is een plan voor 30 of 40 jaar. Als de melkprijs voor slechts vijf jaar tien cent omhoog gaat, hebben we onze eigen glazen ingegooid.'