Expeditie Grunnen doet een dansje in Winschoten

Een vrolijke sfeer met muziek, dans, dieren en nog veel meer tijdens het evenement 'De dag van het park' in het Stadspark in Winschoten. Ronald Niemeijer ging op deze eerste Pinksterdag tussen dansers staan en probeerde bij te benen, maar stond al gauw op een paar andere voeten.

In Westeremden reed de bus langs de 5 jarige Kas Ubbels die door zijn tuin liep met drie verschillende kleuren in zijn haar. Hij had een kleurenspray van zijn spaargeld gekocht. In de achtertuin was zijn vader bezig met het bouwen van een boomhut en Ronald nam een kijkje.

Ook in Expeditie Grunnen

:

- Bootcamp en ganzen in het Noorderplantsoen

- Op de koffie in Toornwerd

- Wandelroute door onder andere Usquert

- Bootjes in Ten Post

- Feest van de Geest in Schildwolde

