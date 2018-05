Lukkien schrijft geschiedenis met FC Emmen

Trainer Dick Lukkien uit Veendam heeft FC Emmen voor het eerst in de historie naar de eredivisie geloodst. Zijn ploeg won in Rotterdam met 3-1 van Sparta en dat was ruim voldoende voor promotie, na de 0-0 eerder in Emmen.

De selectie van FC Emmen herbergt een groot aantal spelers met een (voetbal)verleden in Groningen en/of Veendam: Jeroen Veldmate, Gersom Klok, Anco Jansen, Nick Bakker, Glenn Bijl, Peter van der Vlag, Thijs Dallinga, Keziah Veendorp, Hilal Ben Moussa, Henk Bos en Norair Mamedov. Leonard Nienhuis uit Aduard stond onder de lat bij Sparta.

Eerste helft: 1-1

Na een klein half uur spelen, zette Stijn Spierings de thuisploeg op voorsprong, nadat hij Veendorp verschalkte in de verdediging. Tien minuten later maakte Michael Chacon gelijk voor FC Emmen. Hij rondde een knappe aanval via Glenn Bijl goed af. Vlak voor rust maakte Youri Loen nog bijna de 1-2 vanuit een vrije trap, maar doelman Nienhuis zat er goed bij.

Tweede helft

Na bijna een uur spelen, schoot Anco Jansen van buiten het strafschopgebied de bal strak in de hoek, waardoor de stand op 1-2 kwam. Nog geen tien minuten later brak Alexander Bannink door en schoof de bal beheerst langs doelman Nienhuis: 1-3. De promotie kwam vervolgens niet meer in gevaar.

Zevende en zeventiende

FC Emmen eindigde dit seizoen als zevende in de Jupiler League en schakelde NEC uit in de play-offs. Sparta werd dit seizoen zeventiende in de eredivisie en was eerder in de play-offs te sterk voor FC Dordrecht. De Rotterdammers degraderen na twee seizoenen weer naar de Jupiler League.

