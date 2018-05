Lukkien: 'Emmen is op de kaart gezet' na promotie naar Eredivisie

'Ik heb absoluut enig besef van wat wij hebben bereikt. Want we zijn namelijk gepromoveerd. Ik had er geloof in, maar ik moet zeggen dat ik na het laatste fluitsignaal wel een heel onwezenlijk gevoel had. Omdat je dan beseft dat je naar Ajax. Feyenoord en PSV gaat. Emmen is denk ik op de kaart gezet', zegt FC Emmen trainer Dick Lukkien.

Toen het 1-0 werd voor Sparta, was Lukkien vooral benieuwd hoe Emmen zich zou houden. 'We hadden natuurlijk wel een aantal dingen doorgenomen. We wisten ook dat zij op voorsprong zouden kunnen komen. Er zou ook niet veel aan de opdracht veranderen, want wij moesten scoren.'

Goal uit het niets

'Maar dan weet je wel dat het publiek erachter gaat staan, dat je eigen ploeg onrustig kan worden en zij een boost kunnen krijgen. Dat gebeurde ook wel, maar ik vond dat we redelijk snel reageerden. Onder aanvoering van Anco Jansen, die dan een geweldige bal geeft op Bijl bij de 1-1 en Glenn die hem mooi terugtrekt. Dat was eigenlijk een goal uit het niets.'

'Dat bracht ons volledig terug in de wedstrijd. Ik denk dat we de tweede helft erg gedomineerd hebben en dik verdiend hebben gewonnen.' Volgens Lukkien was het de wedstrijd waarin alles van het hele seizoen op zijn plek viel.

'Emmen was duidelijk de bovenliggende partij'

'Ik vind dat Sparta in Emmen absoluut een penalty had verdiend. Maar het zou erg goedkoop zijn van Sparta om dat te gebruiken. Want ik vind dat je gewoon naar het voetbal moet kijken. En daar waren wij van de twee partijen duidelijk de bovenliggende partij', vervolgt Lukkien.

Sportieve wraak?

Lukkien gaat nu als Eredivisietrainer met FC Emmen aan het werk volgend jaar. Dat had misschien ook met FC Groningen gekund. Op de vraag of dit sportieve wraak is, zegt Lukkien: 'Nee. Ik gun FC Groningen het beste. Ik heb vorig jaar uitgesproken dat ik hoofdtrainer wilde worden.'

'Die kans heb ik bij Emmen gekregen. Daar ben ik iedereen binnen Emmen ook hartstikke dankbaar voor. Er is in zoverre wel een sportieve revanche dat ik heel blij ben dat ik richting de Eredivisie mag als hoofdtrainer, maar absoluut geen onvertogen woorden of vreemd gevoel richting FC Groningen.' Bekijk het volledige interview met Lukkien hieronder:

Anco Jansen: 'Dit is zó kicken!'

'Dit is niet te geloven. Nou ja, ik geloofde er wel in. Heel erg ook. Maar je moet van tevoren altijd voorzichtig zijn om dat uit te spreken. Maar ik weet dat wij goed kunnen voetballen. En ik denk dat je dat in de tweede helft hebt gezien. Dan beslissen we het gewoon, en spelen we hen bij vlagen van het kastje naar de muur', zegt oud BV Veendam-speler Anco Jansen.

'Dat is zó kicken! Om met de gasten die we hebben, dat zo te doen. Je komt met 1-0 achter, maar we gaan niet bij de pakken neer zitten, en winnen gewoon met 3-1. Ik ben trots. Trots op iedereen. Zulke jonge gasten in dit team. Bijna geen finale zoals dit gespeeld, en we flikken het gewoon', vervolgt Jansen.

'Ik heb het een keer eerder meegemaakt, en toen was ik hele stukken van de film kwijt. Ik probeer het nu wat bewuster mee te maken. Soms wat meer afstand te nemen, en er gewoon alleen maar naar te kijken. Ongelofelijk. Wat kan sport dan mooi zijn hé!' Bekijk het volledige interview met Jansen hieronder:

Jeroen Veldmate: 'Dat het zó eindigt, is fantastisch!'

'Dit is prachtig. Van tevoren had niemand dit durven dromen. Bij ons groeide het geloof wel steeds meer als je wedstrijden speelt tegen zulke tegenstanders, en dan voelt dat je je eraan kan meten. Maar dat het dan zo eindigt, dat is fantastisch', zegt oud verdediger van FC Groningen Jeroen Veldmate.

'Ik heb dit zelf nog nooit meegemaakt. Anderen ook niet. Dit is groots.' Op de vraag wat hij het mooiste vond, zegt Veldmate dat de afloop het moment is waarop je echt los kan gaan, en alles kan laten gaan.

'Maar in de wedstrijd, moet ik heel eerlijk zeggen, misschien is dat gevoel nog wel mooier. Als je het gevoel hebt dat het echt je kant op gaat, en je het beslist. Dat je dan in de 85e minuut zit en weet: dit gaat nooit meer fout. Misschien is dat nog wel mooier. Echt grandioos.' Bekijk het volledige interview met Veldmate hieronder:



Ook op social media reageren mensen op de winst van FC Emmen. Hieronder staan een aantal reacties.



Lees ook:

- Lukkien schrijft geschiedenis met FC Emmen

- Lukkien houdt met FC Emmen nog altijd zicht op promotie

- Lukkien hoopvol voor cruciaal tweeluik met FC Emmen: 'Deze club leeft weer'

- Lukkien bereikt met Emmen finale play-offs, eredivisie lonkt

- Gronings getint FC Emmen maakt gehakt van NEC