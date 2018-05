Deel dit artikel:











Careman neemt Be Quick bij de hand (Foto: JK Beeld)

Be Quick heeft een belangrijke zege behaald in de strijd tegen degradatie in de Derde Divisie. De ploeg won in Oostzaan met 3-1 van nummer zes OFC.

Thomas Careman maakte alle doelpunten voor de Good Old. Halverwege de eerste helft schoot hij de bal na een corner hard in de kruising. Een paar minuten later scoorde de spits op aangeven van Martijn Delger. Vlak voor het einde van de wedstrijd voltooide hij z'n hattrick. Tot het uiterste gaan Trainer Kevin Waalderbos zag z'n ploeg tot het uiterste gaan in de voorlaatste wedstrijd van het seizoen. 'Als je echt graag wil winnen, kom je ergens. We hadden weinig puf meer aan het einde van de wedstrijd.' was zijn commentaar. Zijn ploeg heeft nog een punt nodig om de nacompetitie te bereiken. Volgende week komt kampioen Jong Vitesse op bezoek aan de Esserberg. Lees ook: - Be Quick pakt cruciale punten met zege tegen Cuijk

