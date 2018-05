Deel dit artikel:











Wederom rookwolk bij ESD-SIC (update) (Foto: Michael Groeneveld)

Het was weer eens raak: zondagmiddag was er een rookwolk te zien boven het chemiepark in Delfzijl. Het gaat niet om een brand, maar een zogeheten 'blazer' bij chemiebedrijf ESD-SIC.