Prachtig Pinksterweekend zorgt voor drukte op Schier

Het mooie weer zorgt er in dit lange Pinksterweekend voor dat het druk is op Schiermonnikoog. 'Dit zijn de drukste dagen van het jaar', zegt Chris Wiersema van Koninklijke Horeca afdeling Schiermonnikoog.

De drukte begint al in Lauwersoog. De parkeerplaatsen staan vol en ook de veerboot zit 's ochtends goed vol. Rederij Wagenborg vaart extra vaak tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog om alle toeristen te kunnen voorzien.

Fietsen bijna op

Eenmaal op Schier is het zondag rennen naar de fietsverhuur, anders zijn alle fietsen weg. 'Ik heb hier nog zeven fietsen staan', zegt de verhuurder zondagmiddag. 'De rest moet met de bus naar het dorp, ben ik bang. Daar hebben we gelukkig nog duizend fietsen staan.'

In het VVV-kantoor worden kaartjes van het eiland uitgedeeld. 'Het is prachtig weer en iedereen is vrij, dat zie je terug op het eiland', zegt Bert Korendijk namens de VVV. 'Mensen gaan lekker naar het strand, naar de Berkenplas of gewoon genieten van de natuur.'

Goede dagen

De horeca op Schier heeft deze dagen niet te klagen over alle toeristen. 'Het is de laatste weken mooi weer en dan komen er meteen veel meer mensen', zegt Wiersema namens de horecabedrijven op Schiermonnikoog. 'Dit zijn hele goede dagen met volle terrassen, een gezellig diner en 's avonds nog disco.'

Wiersema verwacht voor de horeca een relatief rustige juni en juli. 'In augustus moet het dan weer gebeuren, dat is de mooiste maand.'

Lees ook:

- Golfbaan en mountainbikeroute moeten toerist op Schier houden

- Veerdiensten worden niet duurder als het aan de Waddeneilanden ligt

- Wat willen toeristen op Schiermonnikoog precies?