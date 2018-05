Deel dit artikel:











Vrouw gewond bij woningbrand in Stad (update) (Foto: Martin Drent / RTV Noord)

De brandweer is zondagavond met meerdere wagens uitgerukt naar een brand in de Rembrandt van Rijnstraat in Stad. Volgens de brandweer is hierbij één vrouw gewond geraakt.

De vrouw is door politieagenten en ambulancemedewerkers uit de woning gehaald, nog voordat de brandweer arriveerde. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brand was snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.