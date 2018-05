Nordica schrapt vluchten van Eelde naar Kopenhagen door personeelsgebrek

Nordica heeft maandagochtend twee vluchten van en naar Kopenhagen moeten annuleren, wegens personeelstekort. De vliegtickets van de gedupeerde reizigers zijn omgeboekt.

Dat meldt RTV Drenthe.

Het gaat overigens alleen om de ochtendvluchten. De avondvlucht van Nordica naar Kopenhagen vliegt wel gewoon volgens schema.

Ziek

Het is niet de eerste keer dat vluchten van Nordica worden geannuleerd vanwege personeelsproblemen. Eerder deze maand was de bemanning ziek en kon het toestel niet vertrekken. Ook ingevlogen personeel werd ziek.

'Allerlaatste optie'

Zondag werd ook al een vlucht van München naar Eelde geannuleerd, maar dat had volgens Nordica te maken met technische problemen. 'We vliegen alleen als het vliegtuig honderd procent veilig is', laat een Nordica-woordvoerder weten.

'Technische problemen zijn helaas onderdeel van de luchtvaart, maar we doen er alles aan om de reizigers een veilige en goede service te bieden. Het annuleren van vluchten is echt onze allerlaatste optie.'

