Discussie tussen TNO en Gasunie over stikstoffabriek De gasopslag bij Norg (Foto: Goos de Boer/RTV Noord)

De stikstoffabriek in Zuidbroek moet er juist wél komen om te zorgen dat er op termijn minder Gronings gas nodig is. Een TNO-expert ontkrachtte dat donderdag op een hoorzitting in de Tweede Kamer, maar de Gasunie weerspreekt dat.

De TNO-expert stelde dat de gasberging bij Norg elk jaar gevuld kan worden met 'bewerkt gas', zodat dit gelijk is aan het laagcalorische gas uit Groningen. Deze gasopslag wordt in de zomer gevuld met vijf miljard kuub Groningengas om in de winter aan de extra gasvraag te kunnen voldoen. 'Stikstofinstallatie is nodig' De nieuwe stikstofinstallatie is volgens de onderzoeksorganisatie nodig, omdat de bestaande installaties de afgelopen gasjaren voor tweederde benut werden. Daarmee zou er volgens hen omgerekend een onbenutte capaciteit van zo'n zeven miljard kubieke meter gas beschikbaar zijn om Norg te vullen. Dat zou de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek - die in 2022 klaar moet zijn - overbodig maken, stelde de expert. Maar de Gasunie spreekt dat tegen. Gasberging in Norg benutten 'De stikstofinstallatie is juist een voorwaarde om de gasberging in Norg te benutten voor de opslag van laagcalorisch gas, dat via menging met stikstof uit hoogcalorisch wordt gemaakt', communiceert het bedrijf. 'De bestaande stikstofinstallaties kunnen onvoldoende produceren om dit mogelijk te maken.' TNO baseert de uitspraken op basis van cijfers uit het verleden, die werden veroorzaakt door de toenmalige manier van gaswinning en hogere toegestane gasproductie van Gronings gas. In de afgelopen jaren was de winning volgens Gasunie gelijkmatig, met een plafond van 24 miljard kubieke meter gas. Daardoor werden stikstofinstallaties voor maximaal 65 procent gebruikt. Gasproductie is aangepast Sinds februari is de gasproductie echter aangepast, na het advies van SodM. Daardoor is de inzet van de stikstofinstallaties toegenomen, laat Gasunie weten. 'Met behulp van de bestaande capaciteit kan er niet extra zeven miljard kubieke meter laagcalorisch gas worden geproduceerd om in Norg op te slaan voor gebruik in de winter', vult Gasunie aan. 'Zelfs als onze bestaande stikstofinstallaties honderd procent ingezet worden, kunnen onze installaties naast het bedienen van de marktvraag in de zomermaanden maximaal een half miljard kubieke meter geconverteerd gas produceren voor de vulling van de gasopslag in Norg.' Lees ook: - TNO ziet mogelijkheden om gaswinning in Groningen sneller te verlagen

